Temporali al sud: violento nubifragio colpisce il cosentino. Allagamenti e reti fognarie in tilt. Situazione ancora difficile in alcune zone

Temporali al sud: violento nubifragio colpisce il cosentino. Allagamenti e reti fognarie in tilt – Maltempo intenso nel pomeriggio-sera di ieri sulla Calabria, con temporali, grandinate e vento forte. Danni e disagi soprattutto a Rende e nella provincia di Cosenza. Una situazione che si sta ripetendo in maniera sistematica quando la città viene interessata dai nubifragi estivi che specie in questo mese di agosto stanno caratterizzando la prima parte del pomeriggio. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco, anche in pieno centro città, sono servite ore per liberare strade coperte dal ghiaccio e sotto passi completamente allagati. Non solo Rende ma un po’ tutta la provincia di Cosenza, strade allagate, fango e detriti anche nelle abitazioni, reti fognarie in tilt. […]