Terribile nubifragio in corso al centro Italia: allagamenti e macchine sommerse – DIRETTA e VIDEO di quanto sta accadendo ad Ancona

Il maltempo imperversa in diverse regioni italiane

In queste ore in alcune regioni d’Italia si sta registrando una brusca inversione delle condizioni climatiche: il sole ed il caldo dei giorni scorsi stanno lasciando spazio a nubifragi e grandinate che si stanno abbattendo con grande vigore su diverse città italiane. Tra questa, una di quelle particolarmente interessate dal maltempo è sicuramente Ancona.

Nubifragio in corso ad Ancona

Dal tardo pomeriggio di oggi – secondo quanto riferito da “Vivereancona.it” – un violento nubifragio si è abbattuto su Ancona, con la pioggia caduta copiosamente in città che ha lasciato il segno in molte zone, anche a causa delle fortissime raffiche di vento.

Nubifragio in corso ad Ancona: si contano i primi danni

In questi minuti – stando a quanto riferito da “Vivereancora.it” – si stanno contando i primissimi danni del nubifragio, con allagamenti nella zona Archi, ma anche a Piano e in via Grotte. Va sottolineato, inoltre, come un grosso albero sia caduto qualche istante prima del passaggio di un’ambulanza della Croce Gialla, vicino al distretto militare che si trova sulla discesa in via De Gasperi. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto dei cassoni dei rifiuti galleggiare nell’acqua. Uno scenario molto simile si registra anche in via Grotte dove un albero è caduto sulla strada: per questo motivo, dunque,le macchine che si trovavano sul posto in quel momento hanno dovuto dare la precedenza ad un mezzo di soccorso, con l’ambulanza che – rispondendo ad un’urgenza – ha dovuto percorrere contromano via Brodolini.