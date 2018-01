Una mareggiata da record in Europa colpisce le coste portoghesi. Località di Nazarè resa d’assalto da turisti

Una mareggiata da record in Europa colpisce le coste portoghesi. Il Portogallo è stato investito in pieno come gran parte d’Europa nei giorni scorsi, da venti violenti e mareggiate da record. In particolar modo, due giorni fa a Nazarè si sono infrante alcune delle onde più grosse mai viste nella tranquilla località portoghese. Lo stesso Garrett McNamara, padrino di Nazarè, l’ha definita la mareggiata più grossa di sempre! Il picco della mareggiata è arrivato nel tardo pomeriggio, con luce e foschia che rendevano difficile distinguere chiaramente la forma delle onde e quello che stava succedendo in mare. Di sicuro erano grosse, molto grosse. […]