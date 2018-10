Michael ha raggiunto la categoria 4 con venti oltre 200 km/h: è allerta in Florida per l’ormai prossimo arrivo dell’uragano.



URAGANO in arrivo sugli STATI UNITI: MICHAEL minaccia la Florida con venti oltre 200 km/h – 10 ottobre 2018 – Tutti gli occhi sono puntati sugli Stati Uniti sud orientali, dove si sta per abbattere un nuovo potente uragano. Dopo solamente un mese dalle devastazioni di Florence in North Carolina e dintorni, è la volta della Florida ad essere in massima allerta per l’ormai prossimo landfall di Michael, la tredicesima tempesta a formarsi questa stagione nell’Atlantico. L’uragano sta acquistando sempre più potenza nel Golfo del Messico e, dopo essersi abbattuto su Cuba dove ha lasciato dietro di sé almeno 13 morti, ha praticamente raggiunto le coste della Florida Panhandle. E’ previsto che Michael possa toccare terra già oggi, mercoledì 11 ottobre, nei pressi di Panama City. I suoi venti potranno eccedere i 200 km/h e portare con sé anche precipitazioni torrenziali e mareggiate intense. Molte persone hanno già abbandonato le loro case nelle zone a rischio. […]