Vento forte abbatte un cartello stradale sulla Firenze-Pisa-Livorno

Non solo in Toscana ma anche al sud in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia nelle ultime ore i temporali hanno causato disagi e danni. Vendemmia a rischio nel tarantino, tromba d’ aria a Catanzaro e treni in tilt nel reggino e allerta della protezione civile in diverse regioni. Restate come sempre sintonizzati sul nostro sito e non perdete i prossimi aggiornamenti meteo. […]