Forte scossa di terremoto poco fa: la terra trema per decine di chilometri, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Giappone

Terremoto, forte scossa in Giappone

Quando si parla delle zone più sismiche del mondo non si può fare a meno di citare il Giappone, teatro in passato di devastanti terremoti. In tal senso, anche nella giornata di oggi, giovedì 23 aprile 2020, la terra ha tremato con grande intensità proprio in Giappone. In tal senso, esattamente alle ore 00:22 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 nell’Honshū orientale, con ipocentro localizzato a 10 chilometri di profondità. Su Honshū sono ubicate, oltre alla capitale Tokyo, alcune fra le città più grandi e importanti del paese come Hiroshima, Kawasaki, Kōbe, Kyoto, Nagoya, Nara, Osaka, Sendai e Yokohama.

Terremoto, forte scossa in Pakistan

Nella giornata di oggi, giovedì 23 aprile 2020, esattamente alle ore 19:29 (ora locale), si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 in Pakistan, con ipocentro che in questo caso è stato localizzato a soli 5 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 36 chilometri a nord di Barkhan (Pakistan, 8.800 milioni di abitanti) e a 182 chilometri ad ovest di Multan (Pakistan, 1.438.000 abitanti). Poco dopo, alle 19:38 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una nuova forte scossa in Pakistan, questa volta di magnitudo 4.4, con ipocentro a 152 chilometri di profondità.

Terremoto, scossa in provincia di Rieti

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 25 aprile 2020. In tal senso, esattamente alle ore 15:57, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nel Lazio, esattamente ad Accumoli, in provincia di Rieti, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico in questione è stato localizzata a 3 chilometri da Accumoli, a 8 chilometri da Arquata del Tronto, a 11 chilometri da Amatrice e a 13 chilometri da Cittareale. Per quanto riguarda le città più vicine al sisma con almeno 50.000 abitanti, il terremoto è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 39 chilometri ad ovest di Teramo, a 43 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 50 chilometri a sud-est di Foligno e a 51 chilometri ad est di Terni.