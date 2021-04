Forte terremoto M 4.9 tra le Isole del Dodecaneso e la Turchia: scossa nettamente avvertita. I dati ufficiali EMSC

Anche nella giornata di oggi, sabato 17 aprile 2021, la terra ha tremato nel Mediterraneo. In tal senso, alle ore 20:08 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 tra le Isole del Dodecaneso e la Turchia, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione è stato ampiamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 42 chilometri a sud-est di Kafalos (Grecia, 2.500 abitanti) e a 165 chilometri da Aydin (Turchia, 163.000 abitanti). Di seguito potrete leggere delle diverse scosse di terremoto registrate oggi in Italia. TERREMOTO, LE ULTIME SCOSSE REGISTRATE IN ITALIA: I DATI UFFICIALI INGV

Terremoto, scossa in provincia di Grosseto: i dati ufficiali INGV

Nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 17 aprile 2021, esattamente alle ore 17:45, si è verificato un sisma di magnitudo 2.5 in Toscana, esattamente a Montieri, in provincia di Grosseto, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni italiani che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, l’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 5 chilometri da Montieri, a 7 chilometri da Chiusdino, a 9 chilometri da Castelnuovo di Val di Cecina e a 10 chilometri da Radicondoli. Per quanto riguarda, invece, le città di almeno 50.000 abitanti che si trovano entro 100 chilometri dall’epicentro del terremoto, l’evento sismico è stato localizzato a 31 chilometri a sud-ovest di Siena, a 47 chilometri a nord di Grosseto, a 66 chilometri a sud di Scandicci e a 69 chilometri a sud-ovest di Firenze.

Terremoto, ieri sera scossa M 3.8 nel distretto Adriatico Centrale

Nel corso della serata di ieri, venerdì 16 aprile 2021, esattamente alle ore 21:20, si è verificato un intenso terremoto di magnitudo 3.8 nel distretto Adriatico Centrale (MARE), con ipocentro a 34 chilometri di profondità. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha localizzato Comuni italiani entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma. Per quanto riguarda, invece, le città di almeno 50.000 abitanti che si trovano entro 100 chilometri dall’epicentro del terremoto, l’evento sismico è stato localizzato a 95 chilometri ad est di Ancona e a 98 chilometri a nord-est di Montesilvano. Poco prima, alle ore 15:50, l’INGV aveva registrato un’altra scossa nel distretto Adriatico Centrale (MARE), questa volta di magnitudo 2.4, con ipocentro a 32 chilometri di profondità. Nella pagina successiva potrete leggere delle altre scosse di terremoto registrate in Italia. TERREMOTO MAR ADRIATICO, MELETTI (INGV): RISCHIO DI ALTRE SCOSSE, POSSIBILE TSUNAMI SE…”

CONTINUA A LEGGERE