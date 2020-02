Forte terremoto profondo M 5.2 al largo del Giappone: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, forte scossa al largo del Giappone

Quando si parla delle zone più sismiche del mondo non può fare a meno di citare il Giappone. In tal senso, nella giornata di oggi, mercoledì 12 febbraio 2020, alle 19:37 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 vicino alla costa orientale di Honshu, in Giappone, con ipocentro a 88 chilometri di profondità. Stando a quanto riportato da “EMSC”, il sisma è stato avvertito dalla popolazione.

Terremoto al largo del Giappone: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 febbraio 2020, dunque, esattamente alle 19:37 (ora locale), si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 al largo del Giappone, con ipocentro a 88 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 34 a sud-est di Namie (Giappone, 21.900 abitanti), a 90 chilometri a sud-est di Fukushima-shi (Giappone, 295.000 abitanti) e 114 chilometri a sud di Sendai-shi (Giappone, 1.038.000 abitanti).

Terremoto,scossa in provincia di Ascoli Piceno

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 12 febbraio 2020. In tal senso, alle ore 14:26, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nelle Marche, esattamente ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli-Piceno, con ipocentro a 19 chilometri di profondità. Il sisma è stato nettamente avvertito nell’Ascolano è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 25 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 47 chilometri a nord de L’Aquila, a 64 chilometri ad est di Foligno e a 65 chilometri ad ovest di Montesilvano.