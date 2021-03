Intensa scossa di terremoto poco fa: sisma avvertito dalla popolazione. I dati ufficiali EMSC

Intensa scossa di terremoto M 3.7: sisma avvertito dalla popolazione. I dati ufficiali EMSC

Nella giornata di oggi, mercoledì 31 marzo 2021, la terra ha tremato con intensità anche nel Mediterraneo. In tal senso, alle ore 12:00 (ora locale), l'European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una intensa scossa di magnitudo 3.7 in Grecia, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. L'evento sismico in questione è stato avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall'European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 7 chilometri a sud-ovest di Tyrnavos (Grecia, 10.700 abitanti) e a 20 chilometri a nord-ovest di Larisa (Grecia, 144.000 abitanti).

Terremoto, continua la sequenza sismica nel Mar Adriatico Centrale: i dati ufficiali INGV

Dalla giornata di sabato 27 marzo 2021 è in corso una intensa sequenza sismica nel Mar Adriatico Centrale (MARE). In tal senso, le scosse più forti sono state registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia proprio nella giornata di sabato, esattamente alle ore 14:47 e alle 15:00, rispettivamente di magnitudo 5.2 e 4.1, con ipocentro a 5 e 10 chilometri di profondità. Anche quest'oggi, mercoledì 31 marzo 2021, si sono verificate diverse scosse nel Mar Adriatico Centrale: la più intensa è stata registrata alle 15:12, di magnitudo 3.2, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Nel corso della giornata, inoltre, l'INGV ha registrato altri sismi di magnitudo pari o superiore a 2.5: rispettivamente alle 02:10, 02:18 e 08:41, di magnitudo 2.5, 2.6 e 2.5, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Terremoto, ieri scossa nel distretto Tirreno Meridionale

Nel corso della serata di ieri, martedì 30 marzo 2021, esattamente alle ore 22:54, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nel distretto Tirreno Meridionale (MARE), con ipocentro a 162 chilometri di profondità. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato Comuni italiani entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma. Per quanto riguarda, invece, le città di almeno 50.000 abitanti che si trovano entro 100 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto in questo caso è stato localizzato a 66 chilometri a nord di Messina, a 72 chilometri ad ovest di Lamezia Terme, a 76 chilometri a nord di Reggio Calabria e a 85 chilometri a sud-ovest di Cosenza. Nella pagina successiva potrete leggere delle altre scosse di terremoto registrate in Italia.

