Sciame sismico senza sosta. Altre scosse di terremoto nettamente avvertite nell’Italia centrale. Dati ingv

Sciame sismico senza sosta. Altre scosse di terremoto nettamente avvertite nell’Italia centrale. Dati ingv – Scosse senza sosta nell’Italia centrale, moltissime quelle che continuano a registrarsi in diverse zone. Tante nella zona del maceratese, ma alcune di magnitudo compresa tra 2 e 2.9 sono state segnalate anche in Umbria in provincia di Perugia. Questa mattina una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata anche a Ortezzano (FM) nelle Marche, a 26 km di profondità, mentre altre da ieri continuano a segnalarsi nella zona di Massa Martana (PG) in Umbria, anche se le ultime hanno avuto magnitudo attorno al secondo grado Richter, dopo le due scosse superficiali di magnitudo 2.9 che si sono avvertite nettamente nella giornata di ieri. Scosse deboli o al più moderate che vengono nettamente avvertite per lo più nella zona epicentrale, soprattutto se la profondità risulta essere piuttosto esigua. […]