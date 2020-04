Scossa di terremoto intensamente avvertita dalla popolazione poco fa: zone colpite e dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa in provincia di Enna

Nella giornata di oggi, giovedì 22 aprile 2020, esattamente alle 13:46, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Sicilia, esattamente a Troina, in provincia di Enna, con ipocentro a 36 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, la scossa di terremoto è stata localizzata a 5 chilometri da Enna, a 6 chilometri da Gagliano Castelferrato, a 8 chilometri da Cerami e a 11 chilometri da Agira. L’evento sismico, inoltre, è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 53 chilometri a nord-est di Caltanissetta, a 54 chilometri a nord-ovest di Catania, a 56 chilometri ad ovest di Acireale e a 82 chilometri a nord-est di Gela.

Terremoto, scossa in provincia di Reggio Calabria

Sempre nel corso della giornata di oggi, esattamente alle ore 08:01, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.0 in Calabria, esattamente a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 2 chilometri da Bovalino, a 5 chilometri da Bianco, a 6 chilometri da Benestare e a 6 chilometri da Careri. Il terremoto in questione, inoltre, è stato registrato a 45 chilometri ad est di Reggio Calabria, a 53 chilometri ad est di Messina, a 94 chilometri a sud-ovest di Catanzaro e a 95 chilometri a sud di Lamezia Terme. Poco prima, esattamente alle ore 06:47, si era verificata un’altra scossa a Bovalino, questa volta di magnitudo 2.0.

Terremoto, ieri scossa in provincia di Ancona

Nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile 2020, invece, esattamente alle ore 07:46 si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto in questione è stato localizzato a 5 chilometri da Cerreto d’Esi, a 7 chilometri da Poggio San Vicino, a 8 chilometri da Fabriano e a 9 chilometri da Genga. Per quanto concerne, invece, le città più vicine all’epicentro de sisma (con almeno 50.000 abitanti), il terremoto in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 51 chilometri a sud-ovest di Ancona, a 51 chilometri a nord-est di Foligno, a 53 chilometri a sud di Fano e a 57 chilometri a nord-est di Perugia.