Scossa di terremoto registrata al largo di Palermo: zone colpite e dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa nel distretto Costa Siciliana centro settentrionale

Nella giornata di oggi, domenica 8 marzo 2020, esattamente alle 03:15, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nel distretto Costa Siciliana centro settentrionale (Palermo), con ipocentro a 26 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 47 chilometri a nord-ovest di Palermo, a 55 chilometri a nord-est di Trapani, a 60 chilometri a nord-ovest di Bagheria e a 78 chilometri a nord-est di Marsala.

Terremoto, scossa in provincia di Crotone

Nella giornata di oggi, domenica 8 marzo 2020, esattamente alle ore 02:06, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria, esattamente a Cirò Marina, in provincia di Crotone, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 35 chilometri a nord di Crotone, a 72 chilometri a nord-est di Catanzaro, a 78 chilometri ad est di Cosenza e a 85 chilometri a nord-est di Lamezia Terme.

Terremoto, scossa in provincia di Rieti

Passiamo ad analizzare la situazione sismica in Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 8 marzo 2020. In tal senso, alle ore 14:57, l’INGV ha registrato un lieve sisma di terremoto di magnitudo 2.0 ad Accumoli, in provincia di Rieti, con ipocentro a 15 chilometri di profondità. In questo caso il terremoto è stato localizzato a 45 chilometri a sud-est di Foligno, a 45 chilometri ad ovest di Teramo, a 46 chilometri ad est di Terni e a 47 chilometri a nord-ovest de L’Aquila.