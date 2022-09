Scosse di terremoto in 6 regioni italiane, Doglioni (Ingv): ‘Non possiamo escluderne di più forti’

La giornata di giovedì 22 settembre è stata caratterizzata da diverse scosse di terremoto avvertite in Italia. Ci sono state scosse di terremoto in sei regioni. In poche ore si sono registrate scosse di terremoto tra Marche e Abruzzo, Liguria ed Emilia Romagna, Sicilia e Calabria. Una scossa di magnitudo 3.7, è stata registrata dall’Ingv a Pievepelago, nel Modenese, alle 17.47. Alle 17:49 la terra ha tremato a Fosciandora, in provincia di Lucca, con una scossa di magnitudo 3.2.

Scosse in 6 regioni

Alle 15:39 terremoto nel Comune di Bargagli, in provincia di Genova, scossa di magnitudo 4.1, che è stata avvertita in tutta la provincia. La prima scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata invece alle 12.24 a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Hanno tremato però anche Calabria e Sicilia. A Paternò, in provincia di Catania, scossa di magnitudo 3.6. Sisma di magnitudo 3.2 a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria. Doglioni (Ingv), fa sapere che non c’è nessuna correlazione ma non si possono escluderne di più forti, come riporta corrieredellumbria.corr.it.

Le parole di Doglioni

Doglioni fa sapere che non c’è nessuna correlazione tra queste scosse che si sono registrate in Italia ieri, ma non si possono escludere scosse più forti. Lo ha fatto sapere a LaPresse il presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Carlo Doglioni. Ogni scossa avvenuta nella giornata di giovedì è legata a una dinamica locale. Sono tutte strutture separate una dell’altra.

Le cause

La ragione per cui avvengono questi terremoti a grappolo è abbastanza ignota, fa sapere Doglioni. Ci sono già episodi in cui si sono attivati questi fenomeni di sismicità. Nel 90% tutto evolve in nulla ma sono quattro aree completamente diverse.