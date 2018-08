Sisma Molise: la terra sta continuando a tremare. Ore di ansia tra la popolazione. Dati ufficiali

Sisma Molise: la terra sta continuando a tremare. Ore di ansia tra la popolazione – Dopo la forte scossa avvenuta nella tarda serata di ieri in Molise, la terra non ha mai smesso di tremare, fortunatamente con intensità minore rispetto alla scossa di magnitudo 4.6 che alle ore 23.48 ha fatto tremare gran parte del sud Italia, in modo particolare Molise, Puglia centro-settentrionale, Basilicata settentrionale, Campania, Abruzzo e Lazio. L’epicentro del sisma di ieri e di tutte le scosse che continuano a verificarsi in Molise, è Montecilfone (CB). Molte quelle che si stanno registrando, fortunatamente tante non avvertibili dalla popolazione ma soltanto dai sismografi e comprese entro il secondo grado della scala Richter. La zona ricordiamo essere a sismicità medio-alta e quindi a rischio sismico abbastanza elevato come gran parte dell’appennino centro-meridionale. […]