Terremoto, continua la sequenza sismica nel Mar Adriatico Centrale: i dati ufficiali INGV

Dalla giornata di sabato 27 marzo 2021 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sta registrando una intensa sequenza sismica nel Mar Adriatico Centrale (MARE). In tal senso, i terremoti più forti si sono verificati nella giornata di sabato, esattamente alle ore 14:47 e alle 15:00, rispettivamente di magnitudo 5.2 e 4.1, con ipocentro a 5 e 10 chilometri di profondità. Sempre nella giornata di sabato, poi, l’INGV ha registrato altre scosse pari o superiore a magnitudo 4.0: alle 15:13 di magnitudo 4.1 e ipocentro a 7 km di profondità e alle 15:21 di magnitudo 4.0 e ipocentro a 11 km. Anche quest’oggi, martedì 30 marzo 2021, si sono verificate diverse scosse intense scosse di terremoto nel Mar Adriato Centrale: la più forte si è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 09:35, di magnitudo 4.1, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Nel corso della giornata, inoltre, si sono verificate anche diversi sismi di magnitudo superiore a 3.0: gli ultimi due in ordine di tempo sono stati registrati alle 12:25 e alle 13:01, rispettivamente di magnitudo 3.3 e 3.4, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. TERREMOTO MAR ADRIATICO, MELETTI (INGV): RISCHIO DI ALTRE SCOSSE, POSSIBILE TSUNAMI SE…”

Terremoto, scossa in provincia di Frosinone

Nel corso della serata di oggi, martedì 30 marzo 2021, esattamente alle ore 19:01, si è verificato un lieve sisma di magnitudo 2.0 in Calabria, esattamente a Laino Borgo, in provincia di Cosenza, con ipocentro a 18 chilometri di profondità. Per quanto concerne i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ad 1 chilometro da Laino Borgo, a 2 chilometri da Laino Castello, a 6 chilometri da Castelluccio Inferiore e a 6 chilometri da Rotonda. Per quanto riguarda, invece, le città di almeno 50.000 abitanti che si trovano entro 100 chilometri dall’epicentro del terremoto, l’evento sismico in questione è stato localizzato a 78 chilometri a nord-ovest di Cosenza, a 78 chilometri a sud di Potenza e a 96 chilometri a sud-ovest di Matera. NUOVA FORTE SCOSSA DI TERREMOTO NEL MAR ADRIATICO: I DATI UFFICIALI INGV

Nel corso della nottata di oggi, martedì 30 marzo 2021, esattamente alle ore 03:40, si è verificato un lieve sisma di magnitudo 2.3 nel Lazio, esattamente a Posta Fibreno, in provincia di Frosinone, con ipocentro a 7 chilometri di profondità. Per quanto concerne i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, l’evento sismico in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 2 chilometri da Posta Fibreno, a 4 chilometri da Campoli Appennino, a 4 chilometri da Vicalvi e a 4 chilometri da Fontechiari. Per quanto riguarda, invece, le città di almeno 50.000 abitanti che si trovano entro 100 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto è stato localizzato a 71 chilometri ad est di Latina, a 76 chilometri a sud-est de L’Aquila, a 76 chilometri ad est di Velletri e a 79 chilometri ad est di Tivoli. Nella pagina successiva potrete leggere delle altre scosse di terremoto registrate in Italia.

