Terremoto, forte scossa superficiale poco fa: tremano migliaia di persone. Le zone colpite e i dati ufficiali del sisma registrato al largo del Giappone

Terremoto, forte scossa al largo del Giappone

Nella giornata di oggi, domenica 10 novembre 2019, alle ore 12:46 (ora italiana), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 al largo del Giappone, con ipocentro a soli 2 chilometri di profondità

Terremoto, forte scossa al largo del Giappone: le città più vicine al sisma

Dunque, nella giornata di oggi, domenica 10 novembre 2019, l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 al largo del Giappone, con ipocentro a soli 2 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 176 chilometri a nord-est di Muyako (Giappone, 51.800 abitanti), a 238 chilometri ad est di Marioka-shi (Giappone, 296.000 abitanti) e a 341 chilometri a nord-est di Sendai-shi (Giappone, 1.038.000 abitanti).

Terremoto, scossa registrata nelle Marche

Passiamo ora a trattare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, domenica 10 novembre 2019. In tal senso, alle ore 01:11, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 2.3 a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il terremoto in questo caso è stato localizzato a 35 chilometri ad est di Foligno, a 52 chilometri a nord-est di Terni, a 54 chilometri ad ovest di Teramo e a 63 chilometri a nord-ovest de L’Aquila.

