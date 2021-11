Terremoto in Calabria oggi, 25 novembre 2021, scossa M 2.4 sul mar Tirreno – Dati Ingv

Alle ore 21:25 di ieri sera, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Calabria, sul mar Tirreno meridionale, ipocentro a 308 km di profondità. Alle 14:20 di ieri pomeriggio sisma M 2.8 sulla costa calabra nord occidentale, ipocentro a 110 km. Evento localizzato 42 km ad ovest di Cosenza, 52 km a nord ovest di Lamezia Terme. Leggi anche: Terremoto in zona sismica, epicentro nel basso Tirreno, dati INGV

Alle ore 5;38 di oggi l’Ingv ha registrato una scossa strumentale di magnitudo 1.3 ai Campi Flegrei, ipocentro a 4 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Bacoli, 5 km da Monte di Procida e Pozzuoli, 9 km da Procida e Quarto, 12 km da Napoli, 13 km da Marano di Napoli e Calvizzano, 14 km da Qualiano e Mugnano di Napoli, 15 km da Villaricca, 16 km da Giugliano in Campania e Ischia. Leggi anche: Terremoto al nord Italia: zona poco conosciuta, in passato sismi fino a M 5.5

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Calabria alle ore 00:47 di oggi, giovedì 25 novembre 2021. Epicentro al largo delle coste calabresi, sul mar Tirreno meridionale, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Epicentro in mare, 90 km a sud di Battipaglia, 97 km a sud di Salerno, 100 km a sud di Cava de’ Tirreni. Non sono state registrate altre scosse, seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. Leggi anche: Terremoto prossimo al quinto grado colpisce zona altamente sismica, le isole Kermadec: dati ufficiali EMSC

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero l’INGV non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 oggi, 25-11-2021. Su Centrometeoitaliano.it sono disponibili tutti gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.