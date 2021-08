Terremoto in Italia oggi, domenica 15 agosto 2021: le scosse più importanti in Italia | Dati INGV

Terremoto in Italia oggi, domenica 15 agosto 2021: le scosse più importanti in Italia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha rilevato in Italia scosse di terremoto magnitudo 2.0 o superiore nella giornata di oggi, domenica 15 agosto 2021. Seguiranno aggiornamenti nel caso in cui esse dovessero verificarsi nel nostro Paese. Tuttavia l’INGV ha registrato una serie di scosse strumentali avvenute nelle prime ore di oggi. Vediamo le più significative. INTENSA SCOSSA M 3.4 IN ITALIA, ECCO DOVE

Le scosse strumentali

Alle ore 10.10 di oggi, 15-8-2021, sisma di magnitudo 1.8 con epicentro a Gubbio, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 9 chilometri, evento sismico avvenuto a 28 km da Perugia, 38 km da Foligno e 63 km da Arezzo. Nella notte, alle ore 4.49, scossa di magnitudo 1.4 a Siracusa con ipocentro a 26 chilometri di profondità, evento sismico verificatosi a 1 km da Siracusa e 52 km da Ragusa. Poco prima, alle 2.23, altro terremoto di magnitudo 1.4 ma a Troina, in provincia di Enna, ipocentro profondo 33 chilometri, evento sismico avvenuto a 48 km da Catania e 49 km da Acireale. FORTE TERREMOTO M 2.9 IN ITALIA, TUTTI I DETTAGLI

Altre scosse strumentali

Nella notte, alle ore 2.20, terremoto di magnitudo 1.4 ancora in Sicilia: epicentro a Regalbuto, in provincia di Enna, ipocentro profondo 33 chilometri, evento sismico avvenuto a 40 km da Catania, 42 km da Acireale e 61 km da Caltanissetta. Alle ore 9.19 sisma di magnitudo 1.3 a San Severino Marche, nel maceratese, ipocentro a 9 chilometri di profondità, scossa avvenuta a 48 km da Foligno e 53 km da Ancona. Più tardi, alle 8.04, terremoto di magnitudo 1.3 a Forlì con ipocentro profondo 22 chilometri, sisma avvenuto a 8 km da Faenza, 23 km da Imola e 26 km da Cesena.

