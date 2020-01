Terremoto in Sicilia oggi, lunedì 6 gennaio 2020: scossa M 2.8 in provincia di Catania | Dati INGV

Terremoto in Sicilia oggi, lunedì 6 gennaio 2020: scossa M 2.8 in provincia di Catania Alle ore 14.12 di oggi, lunedì 6 gennaio 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Sicilia con epicentro a 2 km da Ragalna, in provincia di Catania, ipocentro profondo 3 chilometri: il sisma, avvertito dalla popolazione locale ma che non ha causato vittime né alcun tipo di danni, si è verificato a 19 km da Acireale e Catania. I comuni nei pressi dell’epicentro Ecco i comuni più vicini a Ragalna, epicentro del terremoto, tutti situati in provincia di Catania: Belpasso (6 km), Nicolosi (7 km), Santa Maria di Licodia (7 km), Biancavilla (8 km), Paternò (9 km), Camporotondo Etneo (9 km), Pedara (9 km) e San Pietro Clarenza (10 km). Terremoto oggi, 6 gennaio 2020, scossa M 2.6 in Emilia-Romagna di Bologna Alle ore 7.12 di oggi, inoltre, l’INGV ha rilevato ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Emilia Romagna alle ore 7:12 di oggi, lunedì 6 gennaio 2020. Epicentro a Monterenzio, in provincia di Bologna, ipocentro a 18 km di profondità. Il sisma si è verificato a 25 km da Bologna, 27 km da Imola e 39 km da Faenza. Terremoto oggi, 6 gennaio 2020: scossa M 2.4 in Liguria L’INGV ha registrato oggi, alle ore 10.28, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Liguria con epicentro a Bolano, in provincia di La Spezia. Ipocentro a 13 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Bolano, 4 km da Follo, 6 km da Calice al Cornoviglio, Santo Stefano di Magra e Vezzano Ligure, 10 km a nord di La Spezia, 23 km a nord ovest di Carrara, 29 km a nord ovest di Massa. Terremoto oggi, 6 gennaio 2020: sisma M 2.1 in Piemonte Alle ore 9:28 di oggi l’INGV ha registrato anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Piemonte a Castelletto Monferrato, in provincia di Alessandria. Ipocentro a 44 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Castelletto Monferrato, 4 km da San Salvatore Monferrato, 6 km da Alessandria, 30 km ad est di Asti.

Terremoto in Abruzzo 5 gennaio 2020: scossa M 3.0 in provincia de L’Aquila L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto in Abruzzo alle ore 23.32 di ieri, domenica 5 gennaio 2020, con epicentro a 3 km da Campotosto, in provincia de L’Aquila: sisma di magnitudo 3.0 con ipocentro profondo 9 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione locale, anche se non ha causato vittime o danni a strutture e cose. Le zone vicine all’epicentro Il terremoto si è verificato a 3 km da Campotosto, 4 km da Capitignano, 8 km da Montereale, 10 km da Amatrice, 12 km da Barete e Crognaleto, 13 km da Pizzoli e Cagnano Amiterno, 23 km a nord di L’Aquila, 33 km ad ovest di Teramo, 56 km ad est di Terni, 67 km ad ovest di Montesilvano, 69 km a sud est di Foligno, 72 km ad ovest di Chieti, 73 km ad ovest di Pescara.