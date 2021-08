Terremoto nelle Marche oggi, domenica 1° agosto 2021: scossa M 2.4 in provincia di Macerata | Dati INGV

Terremoto nelle Marche oggi, domenica 1° agosto 2021: scossa M 2.4 in provincia di Macerata

Trema la terra nelle Marche! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 alle ore 11.12 di oggi, domenica 1° agosto 2021, con epicentro a Visso (in provincia di Macerata), ipocentro a 12 chilometri di profondità. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali e che quindi non ha causato alcun effetto, si è verificato a 34 km da Foligno e 56 km da Terni. I comuni più vicini all’epicentro sono Ussita (3 km da Visso), Castelsantangelo sul Nera (4 km), Preci (8 km), Bolognola (12 km) e Monte Cavallo (12 km). INTENSA SCOSSA AL SUD ITALIA, ECCO DOVE

Le altre scosse di oggi

L’INGV ha rilevato oggi, 1-8-2021, altre due scosse di terremoto di magnitudo 2.0 o superiore in Italia. Alle ore 10.31 sisma di magnitudo 2.0 a Prignano sulla Secchia, nel modenese, ipocentro profondo 16 chilometri, evento sismico avvenuto a 31 km da Reggio Emilia e 34 km da Modena. Poco più tardi, alle ore 11.05, scossa di magnitudo 2.2 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 121 chilometri di profondità, evento tellurico verificatosi a 32 km da Messina e 44 km da Reggio Calabria. SCOSSA M 2.8 AL CENTRO ITALIA, TUTTI I DETTAGLI

Le scosse strumentali

Ecco le scosse strumentali più significative registrate in questa giornata dall’INGV. Alle ore 7.37 sisma di magnitudo 1.7 a Macugnaga, in provincia di Vibo Valentia, ipocentro profondo 9 chilometri. Alle ore 00.54 scossa di magnitudo 1.6 al largo della Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino), ipocentro profondo 10 chilometri.

