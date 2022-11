Terremoto nelle Marche oggi, giovedì 24 novembre 2022: scossa M 3.2 Costa Pesarese | Dati INGV

Prosegue lo sciame sismico nelle Marche, tutte le scosse più importanti di giornata

Trema ancora la terra nelle Marche! Prosegue da diversi giorni ormai lo sciame sismico nella regione centrale del nostro Paese e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato oggi, giovedì 24 novembre 2022, nuove scosse di terremoto con epicentro al largo della Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro, Urbino); la più intensa è quella di magnitudo 3.2 delle ore 18.26, ipocentro profondo 9 chilometri, evento sismico non avvertito dalle popolazioni locali.

Le altre scosse

Diverse scosse nella giornata di oggi, 24-11-2022, anche al largo delle Isole Eolie: le due più importanti sono quella di magnitudo 2.7 (ore 5.22) e di magnitudo 2.5 delle ore 5.24, ipocentri rispettivamente a 36 e 32 km di profondità, eventi sismici avvenuti a 93 km da Bagheria e 100 km da Palermo. Sulla terraferma invece alle ore 1.46 scossa di magnitudo 2.0 a Lucera, nel foggiano, ipocentro profondo 14 chilometri, mentre alle ore 2.0 terremoto M 2.0 con epicentro a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, ipocentro a 9 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 43 km da La Spezia, 53 km da Carrara e 56 km da Parma.

Le scosse strumentali

Tante anche le scosse strumentali rilevate in Italia, ecco le più significative. Alle ore 13.46 sisma di magnitudo 1.4 a Riccia, in provincia di Campobasso, ipocentro profondo 11 chilometri e scossa avvenuta a 41 km da Benevento e 48 km da San Severo. Alle ore 6.14 terremoto di magnitudo 1.4 a Pietralunga, in provincia di Perugia, ipocentro a 10 chilometri di profondità, evento sismico verificatosi a 42 km da Perugia e 44 km da Arezzo.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, giovedì 24 novembre 2022, l’Ingv non ha registrato scosse di magnitudo 6.0 o superiore all’estero. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.