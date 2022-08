Terremoto nelle Marche oggi, lunedì 1 agosto 2022: scossa M 2.0 in provincia di Pesaro-Urbino | Dati INGV

Sisma di magnitudo 2.0 in provincia di Pesaro e Urbino ma forti scosse in altre regioni: tutti i terremoti di lunedì 1 agosto 2022

Trema la terra nelle Marche! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 9.28 di oggi, lunedì 1 agosto 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro a Fermignano, in provincia di Pesaro e Urbino, ipocentro profondo. Il sisma, di lieve intensità e quindi non avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 37 km da Pesaro, 39 km da Fano, 45 km da Rimini e 61 km da Cesena. Ecco i comuni più vicini al luogo del terremoto: Acqualagna (6 km da Fermignano), Urbania (7 km), Urbino (8 km), Peglio (11 km) e Piobbico (11 km).

Le altre scosse di oggi

Alle ore 5.01 di oggi, 1-8-2022, l’INGV ha registrato un intenso terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro a Carpineti, in provincia di Reggio Emilia, ipocentro localizzato a 32 chilometri di profondità, evento sismico verificatosi a 29 km da Reggio Emilia, 38 km da Modena e 43 km da Parma. Alle ore 4.41 forte scossa di magnitudo 2.7 a Santa Marina Salina, nel messinese, ipocentro profondo 256 chilometri e sisma avvenuto a 73 km da Messina, 85 km da Reggio Calabria e 98 km da Lamezia Terme.

La scossa più intensa di ieri

La scossa più intensa rilevata in Italia nella giornata di ieri, lunedì 30-7-2022, è quella di magnitudo 2.5 a Sant’Alfio, nel catanese, evento sismico avvenuto alle ore 12.29 a 18 km da Acireale, 29 km da Catania e 59 km da Acireale. Ipocentro profondo 7 chilometri. CONTINUA A LEGGERE

I terremoti all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, lunedì 1 agosto 2022, l’INGV non ha registrato scosse di magnitudo 6.0 o superiore. Seguiranno aggiornamenti. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in tempo reale in Italia e nel mondo.