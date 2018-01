Terremoto oggi Emilia Romagna 10 gennaio 2018, scossa M 2.4 in provincia di Parma – Dati Ingv

Terremoto Emilia Romagna oggi, mercoledì 10 gennaio 2018: scossa di magnitudo 2.4 in provincia di Parma.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Calabria alle ore 00:22 di oggi, mercoledì 10 gennaio 2018. Sisma di magnitudo 2.8 nel distretto costa calabra sud occidentale. Ipocentro a 106 chilometri di profondità. Epicentro in mare, 53 chilometri ad ovest di Lamezia Terme, 62 km a sud ovest di Cosenza.

Stamattina, registrate alcune scosse di terremoto: alle ore 6:11 sisma M 2.2 a Fiordimonte, in provincia di Macerata. Ipocentro a 5 chilometri. Alle ore 7:03 di oggi, scossa di magnitudo 2.4 in Emilia Romagna. Epicentro a Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. Ipocentro a 8 chilometri di profondità. Evento localizzato 27 chilometri a sud ovest di Parma, 46 km ad ovest di Reggio Emilia. Alle 8:38, sisma M 2.1 a Fornovo di Taro, provincia di Parma, con ipocentro a 26 km. […]