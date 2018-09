Terremoto oggi Emilia Romagna 17 settembre 2018, scossa M 2.4 provincia di Modena – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi, 17-9-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 17 settembre 2018 –

Al Nord: Al mattino nubi sparse o a tratti compatte sui settori occidentali con deboli fenomeni associati, schiarite più ampie al Nord Est. Al pomeriggio spazio per qualche acquazzone o breve temporale sui settori alpini centro-orientali, più asciutto altrove. In serata nuovo aumento di nubi al Nord Ovest, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Temperature minime stabili o in calo e massime senza variazioni. Venti deboli da Est-Nord Est. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nubi medio-alte in transito su tutte le regioni ma con clima prevalentemente asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi delle regioni di Abruzzo e Marche con temporali localmente intensi, clima più asciutto altrove salvo sulla Toscana interna. In serata fenomeni in esaurimento con possibilità di locali e brevi piogge sulle coste adriatiche. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie. Venti deboli prevalentemente Sud Orientali. Mari da poco mossi a mossi.