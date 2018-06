Terremoto oggi Marche 13 giugno 2018, scossa M 2.5 provincia di Macerata – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, c’è da segnalare una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 in Indonesia, alle ore 01:08 di oggi, 13-6-2018, ipocentro a 20 chilometri. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 13 giugno 2018 – Al Nord: Al mattino possibili acquazzoni sparsi salvo tempo localmente più asciutto su Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Al pomeriggio condizioni di maltempo su tutte le regioni con piogge e temporali particolarmente intensi specie al Nord Est. In serata ancora fenomeni sparsi soprattutto sui settori centro orientali e sulla Liguria, inizia a migliorare su Valle d’Aosta e Piemonte. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati in rotazione. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile sul versante Tirrenico, più asciutto anche se con nubi sparse sull’Adriatico. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche a Marche e Abruzzo con acquazzoni e temporali diffusi. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sia sulle coste che sulle zone interne con precipitazioni diffuse. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti Occidentali. Mari generalmente molto mossi.