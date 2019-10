Violenta scossa di terremoto genera tsunami: la corsa disperata della gente per salvarsi – VIDEO di quanto è accaduto in Giappone nel 2011

Terremoto Giappone, quasi 9 anni dall’incredibile tragedia del 2011

Nel corso della storia l’uomo ha più volte dovuto fare i conti con la forza distruttiva della natura, con violenti terremoti che hanno provocato morte e disperazione. L’11 marzo del 2011, come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 9.0 si è verificata nell’isola di Honshu in Giappone ed ha fatto tremare tutto il Paese, provocando in un secondo momento un devastante tsunami. I due eventi combinati causarono la morte di circa 18.000 persone, innescando anche la grave crisi della centrale nucleare di Fukushima.

Cos’è uno tsunami?

Il termine “tsunami” è di origine giapponese e – come si legge su “Focus.it” – indica un’onda marina di grandi dimensioni, carica di energia. Tale onda si sposta con grande velocità e quando si avvicina alla costa, per via della progressiva riduzione della profondità, inizia a crescere fino a quando comincia ad assomigliare ad una sorta di muro d’acqua, la cui dimensione può raggiungere un’altezza di circa 10 metri.

Cosa genera uno tsunami?

Stando a quanto riportato da “Focus.it”, gli tsunami possono nascere in diversi modi: possono essere determinati dai grandi smottamenti che si verificano lungo le coste, oppure delle violente spinte che arrivano dal fondale dell’oceano. Quest’ultimo, infatti, quando si registra un violento sisma, si muove verso l’alto e verso il basso, favorendo così la formazione delle onde anomale.