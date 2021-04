Violenta scossa di terremoto M 6.0 a Giava, in Indonesia: ci sono danni e crolli. I dati ufficiali EMSC

Anche nella giornata di oggi, sabato 10 aprile 2021, la terra ha tremato con grande intensità in diverse zone del mondo. In tal senso, alle ore 14:00 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.0 a Giava, in Indonesia, con ipocentro a 89 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione è stato ampiamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 46 chilometri a sud di Kepanjen (Indonesia, 51.900 abitanti) e a 62 chilometri a sud-est di Blitar (Indonesia, 132.000 abitanti). Secondo quanto riportato da “Scienzenotizie.it” e riferito da fonti locali, la scossa avrebbe provocato danni significativi nella provincia di Giava orientale, nelle zone maggiormente prossime all’epicentro del sisma. A Kepanjen si segnalano numerosi crolli, soprattutto delle costruzioni più antiche. Al momento, però, non vi sarebbero vittime o feriti. Di seguito potrete leggere delle diverse scosse di terremoto registrate oggi in Italia. FORTE TERREMOTO AL LARGO DELLE COSTE CILENE: I DATI UFFICIALI EMSC

Terremoto, scossa in provincia di Rieti

Nel corso della mattinata di oggi, sabato 10 aprile 2021, esattamente alle ore 08:32, si è verificato un lieve sisma di magnitudo 2.1 nel Lazio, esattamente ad Amatrice, in provincia di Rieti, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Soffermandoci sui Comuni italiani che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto in questo caso è stato localizzato a 2 chilometri da Amatrice, a 9 chilometri da Accumoli, a 9 chilometri da Cittareale e a 10 chilometri da Campotosto. Per quanto riguarda, invece, sulle città di almeno 50.000 abitanti che si trovano entro 100 chilometri dall’epicentro del terremoto, l’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 31 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 36 chilometri ad ovest di Teramo, a 52 chilometri ad est di Terni e a 60 chilometri a sud-est di Foligno. TERREMOTO, LE ULTIME SCOSSE REGISTRATE IN ITALIA: I DATI UFFICIALI INGV

Terremoto, scossa in provincia di Macerata

Nel corso della nottata di oggi, sabato 10 aprile 2021, esattamente alle ore 04:16, si è verificato un sisma di magnitudo 2.2 nelle Marche, esattamente ad Ussita, in provincia di Macerata, con ipocentro a 13 chilometri di profondità. Soffermandoci sui Comuni italiani che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto in questo caso è stato localizzato ad 1 chilometro da Ussita, a 5 chilometri da Visso, a 5 chilometri da Castelsantangelo sul Nera e a 9 chilometri da Bolognola. Per quanto riguarda, invece, sulle città di almeno 50.000 abitanti che si trovano entro 100 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto è stato localizzato a 36 chilometri ad est di Foligno, a 56 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 59 chilometri a nord-est di Terni e a 64 chilometri ad est di Perugia. Nella pagina successiva potrete leggere le altre scosse registrate oggi in Italia. TERREMOTO MAR ADRIATICO, MELETTI (INGV): RISCHIO DI ALTRE SCOSSE, POSSIBILE TSUNAMI SE…”

CONTINUA A LEGGERE