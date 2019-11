Alluvione, emergenza maltempo nel genovese: esondazioni, frane e fiumi di fango e detriti in Liguria. Ci sono evacuazioni in corso e danni ingentissimi

Forte maltempo in Italia, duramente colpito il nord-ovest

Il maltempo sta colpendo oltre mezza Italia, in particolare Sardegna, medio Tirreno e tutto il nord Italia, con frane, esondazioni ed evacuazioni in corso. Disagi e danni si hanno soprattutto nell’area centro-occidentale della Liguria, con un’allerta rossa valevole per tutta la giornata di oggi su tutte le aree provinciali di Genova, Savona e Imperia. Situazione critica anche in Piemonte, soprattutto nella zona di Alessandria e tra torinese e cuneese. Inoltre, sempre in Piemonte, il fiume Po in piena ha invaso i Murazzi che sono stati chiusi.

Nubifragio insiste nel genovese, superati i 300 mm

La situazione più critica resta in parte della Liguria, soprattutto tra genovese e savonese, con fiumi e torrenti esondati e numerose frane. Come riportato da “genova24”, a Fegino la situazione è disastrosa, fiumi di fango hanno invaso strade e abitazioni. Un metro e mezzo, e anche di più di acqua e fango ha invaso portoni, negozi, aziende e scantinati a Fegino, tra via Ferri e via Borzoli. La situazione è particolarmente pesante anche a valle in via Ferri e la pioggia non accenna a smettere di cadere. Moltissime zone dell’entroterra genovese, così come di quello savonese, hanno ormai superato abbondantemente i 250 mm di pioggia: la stazione di Genova Fiumara in sole 24 ore ha registrato invece ben 300 millimetri di pioggia e i fenomeni sono ancora in atto.

Strade e abitazioni invase dal fango

Le strade sono state invase da fango e detriti che fanno scivolare pericolosamente le persone. In azione ci sono le autospurgo e la protezione civile, ma ci vorrà tempo per ripulire tutto e soprattutto per tornare alla normalità. Intere aziende e abitazioni sono state danneggiate e c’è chi nel giro di poche ore ha perso praticamente tutto. Inoltre, ci sono alcune persone ancora isolate in Liguria. Questa mattina, infatti, una frana ha determinato l’isolamento di 400 persone nella località Beuca di Genova Cogoleto e il rischio alluvionale è davvero molto alto non soltanto in Liguria ma anche nel vicino Piemonte.