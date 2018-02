Analisi modelli GFS00Z: gelo e neve in arrivo sull’Italia, ma permangono ancora molte incertezze sulla dinamica. L’analisi al dettaglio dell’emissione odierna

Analisi modelli GFS00Z: gelo e neve in arrivo sull’Italia, ma permangono ancora molte incertezze sulla dinamica – L’aggiornamento odierno del modello matematico Gfs non fa altro che confermare l’intenso impulso di aria gelida proveniente dall’Europa dell’Est di estrazione continentale, favorendo un crollo delle temperature su praticamente tutta la nostra Penisola con valori minimi e massimi fortemente al di sotto della media entro le giornate di lunedì e martedì. Permangono tuttavia ancora dei nodi da sciogliere circa la dinamica con qui avverrà l’impatto nelle prossime 82/96 ore, a causa del difficile collocamento dei minimi depressionari sul Tirreno che andranno a forzare l’incertezza nelle prossime emissioni circa la possibilità di neve in pianura sui settori esposti alla circolazione instabile tra il 25 e il 27 febbraio. Un altro elevato margine di incertezza è invece legato alla dinamica successiva ad una prima fase caratterizzata dal gelo diffuso sull’Italia, ovvero quanto possa tenere la radice dell’anticiclone delle Azzorre a fronte di un forcing prolungato del vortice canadese verso il comparto europeo, vista ancora molto flebile in questa emissione.