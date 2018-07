Caldo: nelle prossime ore temperature che in molte città sfioreranno i 40 gradi. Ecco le zone a maggior rischio

Caldo: nelle prossime ore temperature che in molte città sfioreranno i 40 gradi. Ecco le zone a maggior rischio – Italia attualmente divisa in tre da un punto di vista meteo, con il nord alle prese con temporali anche forti e temperature nella media del periodo, il centro con cieli spesso nuvolosi e clima afoso, il sud con cieli limpidi e caldo molto intenso, con picchi prossimi ai 40 gradi. Ancora 24 ore di caldo intenso al meridione e poi anche qui temperature in calo a causa dell’ingresso di freschi venti nord-occidentali. Nelle prossime ore, alcune città della Sicilia e della Puglia potrebbero sfiorare i 40 gradi, queste quelle più a “rischio”. Foggia, Taranto, Catania, Siracusa, Ragusa le città che toccheranno i 40 gradi o si fermeranno appena al di sotto di tale valore, con umidità elevata e notevole sensazione di disagio. […]