Meteo Italia – Sole e caldo estivo su gran parte del Paese, ma al Nordovest arrivano i primi disturbi

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone delle Azzorre in pieno Oceano Atlantico, mentre una saccatura tende ad estendersi dal Regno Unito verso la Penisola Iberica, influenzando con il suo ramo ascendente anche parte del centro Europa e Francia. Italia che si ritroverà ancora protetta dall’alta pressione africana con caldo fuori stagione, fatta eccezione per l’estremo Nordovest dove si faranno sentire i primi effetti della saccatura oceanica.

Domenica stabile su tutto il Paese, salvo sull’estremo nordovest

Alta pressione sull’Italia. Giornata di domenica che vedrà ancora condizioni di meteo stabile al mattino su tutta l’Italia con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti tra Valle d’Aosta ed alto Piemonte. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in ulteriore aumento sulle regioni di Nordovest con primi acquazzoni sulle Alpi piemontesi, ancora bel tempo sul resto del Paese. Dalla sera atteso un deciso peggioramento con piogge e temporali su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria in estensione dalla notte anche alla Lombardia.

Temperature massime dal sapore estivo su tutta l’Italia

Temperature che si manterranno attorno ai +30°C sulla Pianura Padana, zone interne Peninsulari e Sardegna Nordoccidentale con punte anche di +32/+33°C sul nord della Puglia e sull’Isola. Temperature più contenute sul resto del Paese, ma attorno ai +27/+29°C. Valori quindi dal sapore tardo estivo e che si manterranno al di sopra delle medie climatologiche.

Avvio prossima settimana con il maltempo

La saccatura tenderà ad inizio della prossima settimana a traslare verso levante, interessando più direttamente anche l’Italia. Attese condizioni di maltempo al nord, specie settori occidentali, e Toscana nella giornata di lunedì con rischio nubifragi in estensione dalla sera anche ad Umbria, Lazio e Marche. Martedì il maltempo si sposterà anche al sud ed insisterà al centro e regioni di Nordest. Diffuso calo termico.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.