Meteo – Weekend tra caldo ancora intenso e rischio forti temporali

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un vasto campo altopressorio che dal nord Africa si distende sin verso il Regno Unito, dove posiziona i massimi pressori al suolo pari a 1030 hPa, abbracciando anche gran parte dell’Europa centro-meridionale. Lacuna barica in quota è attiva sul Mediterraneo centro-meridionale, penalizzando parte dell’Italia dove permane il rischio di forti temporali.

Giornata odierna con rischio temporali specie al sud, caldo al nord

La giornata di sabato si aprirà con cieli sereni o al più poco nuvolosi al centro-nord e Sardegna. Flusso fresco ed umido in quota piloterà addensamenti al sud e Sicilia con possibili temporali sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia; qualche acquazzone non è escluso anche tra Metaponto e Salento. Nel corso del pomeriggio situazione meteo in peggioramento su gran parte del sud e Sicilia con acquazzoni sparsi e temporali anche di forte intensità, specie su Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Qualche temporale potrà prendere forma anche tra Abruzzo e basso Lazio, nonché su Alpi e Prealpi.

Domenica ancora a rischio temporali, specie al sud

Weekend che proseguirà tra caldo ed instabilità. La giornata sarà infatti a rischio acquazzoni e temporali ancora sulle regioni meridionali e Sicilia, nonché sul basso Lazio e Triveneto. I fenomeni potranno risultare localmente di forte intensità. Non mancheranno le schiarite specie nel corso del mattino. Sul resto del Paese tempo più asciutto, con sole prevalente.

Caldo ancora intenso, specie al nord e parte del centro

Temperature che continueranno ad essere elevate nel corso del weekend su tutta l’Italia, mantenendosi oltre le medie del periodo. Al nord e sui settori centrali tirrenici attesi valori massimi diffusamente attorno ai +35°C con picchi fino a +37/+38°C sulla Pianura Padana e Toscana. Sul resto del Paese temperature massime mediamente comprese tra +32/+35°C, fatte eccezione per le coste adriatiche, nord Sicilia e Calabria tirrenica dove il flusso instabile settentrionale manterrà le temperature meno elevate, localmente anche al di sotto dei +30°C.

