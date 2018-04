74% di precipitazioni in più rispetto la media (1971-2000) nel mese di Marzo in Italia, ecco tutti i dettagli secondo i dati ufficiali pubblicati dal CNR.

Clima Marzo 2018: più freddo della media al nord Italia e più mite al sud, piogge oltre la media – 5 Aprile 2018 – Mese di Marzo dal tempo instabile sull’ Italia con le correnti atlantiche predominanti rispetto all’ Anticiclone. Come risultato, precipitazioni ben oltre le medie di riferimento un pò su tutte le regioni italiane specie su quelle centro-settentrionali e sulla Sardegna. Temperature sotto la media anche di 1°c sul Piemonte, Lombardia, Valle d’ Aosta e Liguria, per lo più in media al nord-est e regioni centrali, sopra la media al sud Italia anche di 2°c sulla Calabria, Sicilia e Sardegna. Tuttavia il mese di Marzo 2018 è risultato al 159° posto tra i più freddi dal 1800, con un valore medio nazionale di +0,09°c. Osservando i valori massimi si nota una netta differenza tra le regioni settentrionali e quelle meridionali. […]