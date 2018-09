Grandinate e nubifragi: prossime ore a rischio molte regioni. Raffica di temporali pronta nuovamente a colpire. Fenomeni intensi e possibili allagamenti

Grandinate e nubifragi: prossime ore a rischio molte regioni. Raffica di temporali pronta nuovamente a colpire – Nelle prossime ore avremo gli ultimi effetti della perturbazione che ci ha interessato nelle ultime 48-72 ore e che come ben sappiamo ha provocato anche numerosi disagi da nord a sud. Nei prossimi minuti rapido peggioramento al centro, con temporali in movimento da nord-ovest verso sud-est, particolarmente intensi su Corsica, Toscana, Umbria e zone interne in genere. Qualche residua pioggia anche in Liguria in successivo allontanamento. Peggiora entro sera anche su parte del sud specie Campania e nord Puglia e all’estremo nord-est con temporali. Attenzione però a questo pomeriggio, perché nelle zone interne dell’Italia centrale saranno da mettere in conto nubifragi e grandinate, con una serata dal sapore più autunnale che estivo. […]