Meteo – Ciclone Oriana in transito sull’Italia: nubifragi, forti venti e mareggiate

Ciclone Oriana in transito sul Mediterraneo

La posizione defilata del’alta pressione delle Azzorre ha favorito la discesa di una vasta saccatura sul Mediterraneo centro-occidentale sin verso il nord Africa. Una profonda depressione, nominata Oriana, ha preso forma ad ovest dell’Italia, con centro di bassa pressione pari a 986 hPa attualmente in azione tra Corsica e nord Sardegna ed atteso in trasferimento nelle prossime ore verso il medio-basso Tirreno.

Maltempo sull’Italia con forti piogge, temporali e venti di burrasca

Mattinata di maltempo specie sulle regioni del medio-alto Tirreno con piogge e temporali anche intensi accompagnati da locali grandinate. Piogge che interessano anche le regioni settentrionali, seppur meno intense, così come la Sardegna e la Campania. Neve sulle Alpi ed Appennino. Nel corso del pomeriggio i fenomeni insisteranno al nord, seppur mediamente di debole intensità, mentre piogge e temporali sono attesi ancora su Sardegna, versante tirrenico, Sicilia, Basilicata, Calabria e Salento; più asciutto tra Molise, Marche ed Abruzzo orientale. Nel corso della sera fenomeni sparsi al Sud, Isole e regioni di Nordest, migliora al Nordovest e medio Tirreno. Diffuso miglioramento notturno. Ventilazione sostenuta a rotazione ciclonica con raffiche di burrasca, localmente anche sino a 100 km/h con mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta meteo arancione: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Sabato 14 febbraio 2026:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lazio: Bacini Costieri Nord, Aniene

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Sardegna: Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna romagnola

Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sardegna: Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Domenica deciso miglioramento

Vortice di bassa pressione che nella giornata di domenica si porterà tra Sicilia e Ionio meridionale, determinando un miglioramento su gran parte del Paese. La giornata trascorrerà asciutta con ampie schiarite al nord e medio-alto Tirreno, salvo occasionali acquazzoni pomeridiani sul basso Lazio, mentre residui fenomeni si attarderanno su Sicilia, medio-basso Adriatico e Calabria. Temperature attese in diffuso calo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.