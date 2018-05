Grandine: violentissima grandinata sul lago di Garda. Video storico

Grandine al nord: violentissima grandinata sul lago di Garda. Chicchi come noci. Video storico. Prossimi giorni a rischio

Grandine al nord: violentissima grandinata sul lago di Garda. Chicchi come noci. Video storico – Una violentissima grandinata l’estate scorsa colpì la zona del lago di Garda, provocando numerosissimi danni, oltre che la distruzione di alcune automobili. Fenomeni come questi si sono già ripetuti in questi giorni in altre zone della Lombardia e saranno possibili anche nelle prossime ore e soprattutto verso il fine settimana. La zona del lago di Garda è spesso soggetta alla formazione di supercelle, o temporali di forte intensità e nei prossimi giorni il rischio resta alto, così come su molte zone dell’Italia centro-meridionale. […]