Meteo – Maltempo con piogge, temporali e grandinate si sono abbattuti nel Lazio, ecco i dettagli

Pomeriggio instabile sull’Italia

L’afflusso di correnti più umide e instabili di origine atlantica ha determinato un nuovo inasprimento del maltempo nel corso di questo pomeriggio, quando si sono attivati in Italia piogge e temporali localmente anche intensi principalmente sui settori interni del centro-sud. Il maltempo si è tuttavia abbattuto anche sull’alto versante tirrenico e sulle regioni nordorientali. Segnalate anche occasionali grandinate, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore verso un miglioramento

Un lieve e temporaneo aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo permetterà nel corso delle prossime ore un relativo miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con qualche residuale rovescio di debole o moderata intensità che si attiverà ancora sull’alto versante tirrenico e al nordest, Friuli Venezia Giulia in primis. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo con piogge, temporali e grandinate anche nel Lazio

Tra le regioni maggiormente coinvolte dall’instabilità nel corso di questo pomeriggio vi è senza dubbio il Lazio, dove sono letteralmente esplosi nuclei temporaleschi occasionalmente accompagnati anche da grandinate. Un sistema temporalesco avrebbe coinvolto anche la Capitale (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), in particolare i quartieri nord di questa, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Imbiancate le strade in pochi minuti

In pochi minuti il fenomeno grandinigeno avrebbe provocato un panorama suggestivo per le strade di Roma nord e di alcune aree della provincia. Si sono infatti segnalate strade e superfici imbiancate dalla grandine, creando l’illusione della neve. Piogge e temporali stanno interessando in questo momento anche le aree più interne del Lazio, con fenomeni localmente intensi e con occasionali grandinate. Le condizioni meteo progrediranno comunque verso un miglioramento in serata in tutta la regione, come in gran parte d’Italia.

