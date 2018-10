Clima secco e forti venti di Foehn sono un mix ideale per gli incendi boschivi, nonostante siamo nel pieno della stagione autunnale bruciano ettari di bosco nelle Alpi Bellunesi.

Incendi nel Bellunese favoriti dai forti venti di Foehn – 25 Ottobre 2018 – Vigili del Fuoco in azione senza sosta dalla giornata di ieri per domare il vasto incendio innescato per cause ancora da chiarire nelle Alpi Bellunesi. Bruciano ettari di bosco nell’ Agordino a causa delle scarse piogge delle ultime settimane di una stagione autunnale generosa di piogge solo al sud, ma soprattutto a causa del forte vento di caduta dai crinali alpini fino al fondovalle, il foehn. Ricordiamo che il foehn è un vento di caduta caldo e secco e poichè tra ieri e oggi le correnti prevalenti in Europa hanno una traiettoria da nord verso sud, queste correnti incontrano le Alpi e durante il percorso discendente (in questo caso settore italiano) l’aria perde gran parte della sua umidità e si scalda per effetto della compressione adiabatica (circa 1°C/100m). Tuttavia le piogge autunnali sono in arrivo su tutto il nord Italia a partire dalla giornata di Sabato e risaneranno il deficit pluviometrico generato nelle ultime settimane. […]