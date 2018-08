Nubifragi al meridione: tempesta di vento e grandine colpisce il palermitano. Moltissimi disagi

Nubifragi al meridione: tempesta di vento e grandine colpisce il palermitano. Moltissimi disagi – Maltempo quasi senza sosta al sud Italia, in modo particolare nelle isole. Un forte temporale si è abbattuto in serata a Palermo e provincia: segnalati disagi, allagamenti e numerose auto in panne. Una vera e propria tempesta di vento e grandine, con fulminazioni notevoli, forti tuoni e allagamenti di molte zone cittadine. Decine le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco: le situazioni più critiche sempre nel palermitano, lungo la zona costiera a Mondello Valdesi, Partanna e Sferracavallo. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco, anche in pieno centro città, dove sono servite ore, praticamente tutta la notte, per liberare sotto passi completamente allagati. […]