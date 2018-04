Maltempo al nord: allagamenti e disagi in Val di Susa. Temporali con grandinate intense

Maltempo al nord: allagamenti e disagi in Val di Susa – Forte maltempo tra il pomeriggio di ieri e la nottata odierna su alcune zone del nord, in particolar modo nel Piemonte, con temporali forti e grandinate che hanno interessato anche la città di Torino. Non sono mancati i disagi, soprattutto in Valsusa a causa del maltempo. I volontari del corpo Aib di Bussoleno (Antincendio Boschivi) sono stati costretti ad evacuare quattro allevatori dalla cascina di Campo Benell. Una delle strade principali del paese è stata totalmente allagata ed invasa da fango e detriti scesi dalla collina ed ancora adesso risulta parzialmente interrotta. […]