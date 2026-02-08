Meteo – Correnti atlantiche senza sosta, atteso nuovo carico di piogge anche la prossima settimana

Nuovo peggioramento sull’Italia

Giornata di domenica al via con una tregua dal maltempo sull’Italia, ma sarà solo momentanea. Una nuova perturbazione ha già raggiunto la Sardegna e nel corso della giornata odierna raggiungerà anche il resto d’Italia, portando nuove piogge e neve in montagna. I fenomeni non risulteranno particolarmente intensi al nord e medio Adriatico, mentre saranno più abbondanti ( consulta l’allerta meteo) dalla sera al sud e Sicilia.

Flusso atlantico no stop, anche la prossima settimana sarà piovosa

Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, la circolazione a scala europea non mostrerà significative variazioni nel corso della prossima settimana. Alta pressione che si manterrà defilata, lasciando aperta la strada alle umide e piovose correnti oceaniche. Anche la prossima settimana risulterà quindi incerta con nuove fasi di maltempo attese sull’Italia, seppur in un contesto climatico poco invernale, specie al centro-sud ed Isole.

Maltempo specie al centro-sud

Circolazione mediamente occidentale con depressioni che dovrebbero transitare con traiettorie più meridionali nel corso dei prossimi giorni. Maltempo che penalizzerà in particolare le regioni centro-meridionali ed Isole Maggiori con precipitazioni abbondanti sui settori tirrenici. Qualche fenomeno rapido non mancherà anche al nord.

Temperature nel complesso miti per il periodo, poi più freddo per il weekend?

Circolazione mediamente occidentale manterrà le temperature nel complesso miti, specie al centro-sud, con valori attesi al di sopra delle medie del periodo, specie da metà settimana. Un possibile calo termico è atteso nel corso del weekend di San Valentino per un maggiore ingresso di correnti fredde di estrazione polare marittima.

.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.