Meteo Italia – Flusso oceanico no stop, nuova perturbazione in arrivo con piogge e temporali

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un’area altopressoria con valori barici massimi sino a 1055 hPa sulla Groenlandia, distesa sino al Mar di Norvegia. In tal modo il flusso umido perturbato principale transita alle medie-basse latitudini europee, raggiungendo a più riprese anche il bacino del Mediterraneo con condizioni di reiterato maltempo anche sull’Italia.

Domenica nuova perturbazione atlantica

Flusso umido oceanico piloterà una nuova perturbazione sul Mediterraneo centrale. Giornata di domenica che farà registrare un nuovo aumento della nuvolosità con prime precipitazioni sulla Sardegna ed ovest Piemonte nel corso del mattino. Deboli fenomeni isolati attesi nel corso del pomeriggio su regioni centrali, Sardegna e Nordovest. Maltempo tra la sera e la notte sulle regioni tirreniche, Isole Maggiori e Nordovest con fenomeni diffusi. Neve mediamente dai 1100-1300 metri in calo sin verso i 900-1000 metri sulle Alpi occidentali.

Lunedì bassa pressione in discesa al centro-sud

Avvio della prossima settimana che si manterrà incerto sull’Italia per il lento passaggio di una bassa pressione sul medio-basso Tirreno. Giornata di lunedì sarà infatti caratterizzata da molte nubi sull’Italia con precipitazioni irregolari, più probabili e frequenti al Nordovest, Emilia e settori ionici. Qualche nevicata è attesa sulle Alpi centro-occidentale e lungo l’Appennino.

Correnti umide oceaniche senza sosta, febbraio prosegue incerto

Circolazione a scala europea che non mostrerà significative variazioni nel corso della prossima settimana. Alta pressione che si manterrà defilata, lasciando aperta la strada alle umide e piovose correnti oceaniche. Mese di febbraio che proseguirà quindi incerto con nuove fasi di maltempo attese sull’Italia, seppur in un contesto climatico poco invernale, specie al centro-sud ed Isole.

