Meteo Italia – Weekend di maltempo per il transito di due nuovi impulsi perturbati

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un’area altopressoria con valori barici massimi sino a 1055 hPa sulla Groenlandia, distesa sino al Mar di Norvegia. In tal modo il flusso umido perturbato principale transita alle medie-basse latitudini europee, raggiungendo a più riprese anche il bacino del Mediterraneo con condizioni di reiterato maltempo anche sull’Italia.

Oggi nuovo peggioramento sull’Italia, specie settori tirrenici

Un vortice di bassa pressione pari a 1005 hPa agirà nella giornata odierna tra il medio-alto Tirreno. Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata da una mattinata con nubi in transito su Triveneto, regioni centrali, Campania ed Isole Maggiori. Attese precipitazioni sulla Sardegna, alta Toscana e tra Veneto e Friuli. Maggiori schiarite sul resto del Paese. Nel corso del pomeriggio meteo in deciso peggioramento su Lazio, Toscana ed Umbria con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità. Acquazzoni e temporali attesi anche su Campania, Sardegna, Sicilia, Liguria di levante e Calabria tirrenica; qualche fenomeni potrà addossarsi anche alle Prealpi. Neve sui rilievi mediamente dai 1300-1500 metri. Nel corso della sera fenomeni sparsi al Sud, Lazio, Abruzzo, Marche, Liguria, alta Toscana e Sicilia orientale. Più asciutto sul resto del Paese, ma con nubi di passaggio. Diffuso miglioramento notturno.

Domenica nuova perturbazione atlantica

Flusso umido oceanico piloterà una nuova perturbazione sul Mediterraneo centrale. Giornata di domenica che farà registrare un nuovo aumento della nuvolosità con prime precipitazioni sulla Sardegna ed ovest Piemonte nel corso del mattino. Deboli fenomeni isolati attesi nel corso del pomeriggio su regioni centrali, Sardegna e Nordovest. Maltempo tra la sera e la notte sulle regioni tirreniche, Isole Maggiori e Nordovest con fenomeni diffusi. Neve mediamente dai 1100-1300 metri in calo sin verso i 900-1000 metri sulle Alpi occidentali.

Prima parte della prossima settimana ancora incerto

Avvio della prossima settimana che si manterrà incerto sull’Italia per l’azione di una bassa pressione sul medio-basso Tirreno. Giornata di lunedì sarà infatti caratterizzata da molte nubi sull’Italia con precipitazioni irregolari, più probabili e frequenti al Nordovest, Emilia e settori ionici.

