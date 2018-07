Maltempo al sud: nubifragio colpisce Vieste. Molti gli interventi di soccorso. Molti gli interventi di soccorso

Maltempo al sud: nubifragio colpisce Vieste. Molti gli interventi di soccorso – La perturbazione che nei giorni scorsi ha interessato il settentrione, nella giornata di ieri ha colpito con forza gran parte del centro-sud, accanendosi con molta violenza su Campania e Puglia. Il maltempo ha investito in pieno la zona del Gargano e a Vieste ha causato molti allagamenti e disagi, regalando un lunedì quasi autunnale alla nota località turistica. Per gli uomini della Protezione Civile è stata una giornata di pieno lavoro da mattina a sera. Gli interventi si sono susseguiti senza sosta e alcuni sono continuati anche nella giornata odierna. Oltre 50 i mm di pioggia caduti nella foresta umbra, 30 in poco tempo invece su diverse zone della Puglia e non solo nel Gargano. La violenta perturbazione oggi farà sentire i suoi ultimi effetti sulle zone interne del meridione e sulla Calabria poi si allontanerà definitivamente verso la Grecia.[…]