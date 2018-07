Maltempo USA: disastri naturali per milioni di euro nel 2018. Ecco le zone più colpite

Maltempo USA: disastri naturali per milioni di euro nel 2018. Ecco le zone più colpite – Tantissime le ondate di maltempo che a ripetizione hanno interessato gli Stati Uniti in questa prima metà del 2018. Lo afferma la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), che già soffermandosi ai primi tre mesi del nuovo anno, afferma che i disastri naturali hanno provocato danni per oltre 3 miliardi di dollari. Questi sono dovuti a un’ondata di pesante maltempo e due ondate di gelo con abbondanti nevicate. Stima che sale sensibilmente se si tende ad arrivare a fine luglio, causa numerose ondate di maltempo estremo con tornado, e ondate di caldo con annessi periodi di siccità. Le zone più colpite da disastri naturali sembrerebbero essere la costa atlantica e gli stati sud-orientali. […]