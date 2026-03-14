Meteo – Possibile goccia fredda con calo termico e quota neve in calo, i dettagli

Maltempo nel weekend su parte d’Italia
Marzo verso una nuova fase di maltempo. Una vasta saccatura nord atlantica tende a scivolare verso il Mediterraneo centro-occidentale con formazione di una ciclogenesi che dal sud della Francia traslerà nel weekend verso lo Ionio meridionale. Maltempo che interesserà in particolare il Nordovest, Sardegna ed a seguire i settori ionici.
Avvio di settimana con residuo maltempo sud e Nordest
Avvio della prossima settimana con ciclogenesi in azione sullo Ionio meridionale, causando condizioni di maltempo su Sicilia e settori ionici dove sono attese precipitazioni, localmente anche di forte intensità dalla seconda parte di giornata. Qualche debole fenomeno risalirà anche sul resto del sud e basso Lazio. Impulso freddo che lambirà l’estremo nordest determinerà un peggioramento sul Triveneto e medio Adriatico, asciutto sul resto del Paese, ma con nubi di passaggio.
Goccia fredda verso il Mediterraneo a metà settimana
Prima parte della prossima settimana che vedrà un campo altopressorio estendersi dalla Penisola Iberica sin verso il Mar del Nord. In questo contesto una piccola goccia fredda è attesa scendere di altitudine, raggiungendo a metà settimana l’Italia. Traiettoria ancora incerta, ma che potrebbe portare un peggioramento del tempo ed un rapido calo termico con valori anche 5-6 gradi sotto media con possibilità di neve a bassa quota per il periodo, tra mercoledì e giovedì.
Maltempo e calo termico nell’ultima parte di marzo?
Ultimi aggiornamenti modellistici mostrano anomalie negative di pressione sull’Europa meridionale e bacino del Mediterraneo, positive sul nord Atlantico e Regno Unito. Possibile l’ingresso di frequenti impulsi perturbati, seguiti anche da masse d’aria più fredde in discesa sul centro-est Europa. Temperature in calo sino a portarsi di poco sotto le medie del periodo, precipitazioni abbondanti specie al centro-sud.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.