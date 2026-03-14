Meteo – Possibile goccia fredda con calo termico e quota neve in calo, i dettagli

Maltempo nel weekend su parte d’Italia

Marzo verso una nuova fase di maltempo. Una vasta saccatura nord atlantica tende a scivolare verso il Mediterraneo centro-occidentale con formazione di una ciclogenesi che dal sud della Francia traslerà nel weekend verso lo Ionio meridionale. Maltempo che interesserà in particolare il Nordovest, Sardegna ed a seguire i settori ionici.

Avvio di settimana con residuo maltempo sud e Nordest

Avvio della prossima settimana con ciclogenesi in azione sullo Ionio meridionale, causando condizioni di maltempo su Sicilia e settori ionici dove sono attese precipitazioni, localmente anche di forte intensità dalla seconda parte di giornata. Qualche debole fenomeno risalirà anche sul resto del sud e basso Lazio. Impulso freddo che lambirà l’estremo nordest determinerà un peggioramento sul Triveneto e medio Adriatico, asciutto sul resto del Paese, ma con nubi di passaggio.

Goccia fredda verso il Mediterraneo a metà settimana

Prima parte della prossima settimana che vedrà un campo altopressorio estendersi dalla Penisola Iberica sin verso il Mar del Nord. In questo contesto una piccola goccia fredda è attesa scendere di altitudine, raggiungendo a metà settimana l’Italia. Traiettoria ancora incerta, ma che potrebbe portare un peggioramento del tempo ed un rapido calo termico con valori anche 5-6 gradi sotto media con possibilità di neve a bassa quota per il periodo, tra mercoledì e giovedì.

Maltempo e calo termico nell’ultima parte di marzo?

Ultimi aggiornamenti modellistici mostrano anomalie negative di pressione sull’Europa meridionale e bacino del Mediterraneo, positive sul nord Atlantico e Regno Unito. Possibile l’ingresso di frequenti impulsi perturbati, seguiti anche da masse d’aria più fredde in discesa sul centro-est Europa. Temperature in calo sino a portarsi di poco sotto le medie del periodo, precipitazioni abbondanti specie al centro-sud.

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