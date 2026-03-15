Meteo Italia – Maltempo si sposta verso sud, poi possibile goccia fredda a metà settimana

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dall’alta pressione delle Azzorre defilata sul vicino Atlantico, mentre una vasta saccatura è distesa dal nord Atlantico sino al Mediterraneo centro-occidentale dove è in azione una ciclogenesi, pari a 994 hPa, sul Mar di Corsica. In tal modo sull’Italia il tempo si mantiene incerto con peggioramento anche al sud.

Domenica maltempo in progressivo spostamento verso sud

Ciclogenesi in discesa sulla Sardegna con maltempo che nella prima parte di giornata insisterà al Nordovest e Triveneto con quota neve sin verso i 500-700 metri tra Piemonte e savonese, localmente a quote inferiori nella Val d’Ossola. Precipitazioni in arrivo anche sulla Sicilia occidentali con possibili temporali. Nel corso del pomeriggio fenomeni in estensione a Calabria, Abruzzo, Marche, Molise e settori ionici. Asciutto sul resto del Paese, ma con nubi in transito.

Avvio di settimana con residuo maltempo sud e Nordest

Avvio della prossima settimana con ciclogenesi in azione sullo Ionio meridionale, causando condizioni di maltempo su Sicilia e settori ionici dove sono attese precipitazioni, localmente anche di forte intensità dalla seconda parte di giornata. Qualche debole fenomeno risalirà anche sul resto del sud e basso Lazio. Impulso freddo che lambirà l’estremo nordest determinerà un peggioramento sul Triveneto e medio Adriatico, asciutto sul resto del Paese, ma con nubi di passaggio.

Goccia fredda verso il Mediterraneo a metà settimana

Prima parte della prossima settimana che vedrà un campo altopressorio estendersi dalla Penisola Iberica sin verso il Mar del Nord. In questo contesto una piccola goccia fredda è attesa scendere di altitudine, raggiungendo a metà settimana l’Italia. Traiettoria ancora incerta, ma che potrebbe portare un peggioramento del tempo ed un rapido calo termico con valori anche 5-6 gradi sotto media con possibilità di neve a bassa quota per il periodo, tra mercoledì e giovedì.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.