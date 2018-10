Maltempo al sud: raffica di temporali in atto su parte del meridione. Attenzione alle prossime ore, fenomeni molto violenti

Maltempo al sud: raffica di temporali in atto su parte del meridione. Attenzione alle prossime ore – Nei prossimi minuti rapido peggioramento al sud, specie su Sicilia e Calabria dove entro la serata non sono esclusi fenomeni molto violenti. Prestare attenzione alle prossime ore, quando avremo temporali anche a carattere di nubifragio, con possibili grandinate in tutta la Sicilia orientale e poi anche nella Calabria meridionale. Nei versanti ionici non sono esclusi nubifragi o vere e proprie tempeste di grandine che potrebbero creare numerosi problemi, sia ad automobilisti che a coltivazioni, già duramente danneggiate in alcune zone dal maltempo che interessa queste regioni in maniera pesante ormai da mesi. Una situazione che non non si vedeva da moltissimo tempo. […]