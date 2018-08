Maltempo Italia: raffica di temporali e grandinate a breve pronti a colpire numerose zone della penisola. Fenomeni intensi e possibili disagi. Massima attenzione

Maltempo Italia: raffica di temporali e grandinate a breve pronti a colpire numerose zone della penisola. Fenomeni intensi e possibili disagi – Da giorni ormaila nostra penisola, specie il centro-sud, è interessato da instabilità pomeridiana, anche violenta e la situazione rimarrà tale per tutta questa settimana. Dopo la parentesi calda africana, ormai alle spalle, le temperature ora risultano in media o localmente al di sotto di essa e nuovi violenti temporali sono pronti a colpire duramente molti settori italiani. Veri e propri nubifragi colpiranno gran parte del sud Italia, specie Puglia ionica e Campania e gran parte dell’appennino centrale, soprattutto Abruzzo, Marche interne, Lazio e parte della Toscana e dell’Umbria. Una raffica di temporali che colpirà con forza tutto il settore interno centro-meridionale con calo termico e possibilità di locali ma violente grandinate. I chicchi di grandine come già successo in precedenza, potrebbero raggiungere la grandezza di noci e creare numerosi problemi, sia ad automobilisti che a coltivazioni, già molto danneggiate in alcune zone. […]