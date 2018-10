Tutto il nord Italia sotto il Maltempo in queste ore con fenomeni piuttosto intensi sulla Liguria e settori alpini e prealpini, piogge sparse anche al centro-sud.

MALTEMPO LIGURIA: forti temporali in queste ore su tutte la regione, Genova sotto un vero e proprio nubifragio – 28 Ottobre 2018 – Liguria colpita in pieno dal maltempo in queste ore con piogge e forti temporali sia lungo le coste che sui settori interni. Al momento la città di Genova viene investita da un autentico nubifragio, qui accanto vediamo la carta dei fulmini nella mattinata odierna e le piogge hanno localmente superato i 100 millimetri solo dalle ore 00 di stamani. Vigili del fuoco e vigili urbani sono intervenuti già dalle primissime ore del mattino per alberi caduti a causa anche del forte vento e alcuni scantinati allagati in provincia di Genova, Savona e Imperia. La provinciale 40, a Cosio di Arroscia, è stata chiusa per una frana durante la notte scorsa. Nelle prossime ore il grosso del maltempo scivolerà verso la Liguria di levante con lo spezzino maggiormente colpito dalle intense precipitazioni. La Protezione Civile ha emanato un’ allerta meteo di colore arancione per i settori centro-orientali della regione. […]